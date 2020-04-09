Обнародован эскиз смартфона LG за 650$

09.04.2020, 9:30, Разное

На просторах мировой Сети появился эскиз нового смартфона компании из Южной Кореи LG, которая планирует презентовать доступный и стильный аппарат премиум-гаджет. Кадр обнародовал портал ZDNet Korea.

Информатор сообщил, что изображение опубликовали сотрудники азиатской технологической компании, а сам смартфон выйдет на рынок уже 9 мая. Судя по имеющейся информации, девайс LG обладает почти безрамочным изогнутым экраном и приблизительно такой же формы задней панелью.

В главной камере расположен отдельно большой модуль, ниже видны светодиодная вспышка и две камеры. Представители южнокорейского производителя отметили также, что корпус мобильного аппарата вышел приятным и тонким на ощупь, понадеявшись на высокую оценку этого фактора поклонниками техники бренда. Стоимость очередной разработки составит 650 американских долларов.

Также известно о намерении LG отказаться в полной мере от сегмента смартфонов G, поэтому компания не станет выпускать G9 ThinQ и G10 ThinQ, а также все последующие устройства. Вместо них фирма намерена презентовать новую линейку.