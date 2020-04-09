Мнение: О долгожданном «сливе» Владимира Путина

09.04.2020, 9:25, Разное

Как гласит народная мудрость, сколь верёвочке ни виться, а конец будет. В кейсе с российским президентом Владимиром Пуиным, эпиграфом к которому можно взять эту крылатую фразу, удивляет лишь то, что ждать конца пришлось, на самом деле, недолго, если смотреть по календарю.

И очень-очень долго, если взглянуть на происходящее с российской экономикой.

Чуть больше месяца прошло с того дня, как демонстративный и жёсткий отказ России от дополнительных сокращений нефтедобычи, предложенный Саудовской Аравией, инициировал фактический распад полукартеля ОПЕК+. Следствием чего стала полная разбалансировка нефтяного рынка, едва ли не троекратный (в моменте) обвал мировых цен на #нефть, которые лишь теперь немного выправились, а также угроза торговых войн нефтедобывающих стран с возможными американскими санкциями против российского «чёрного золота».

Справедливости ради, в падение нефтяных котировок свою лепту внёс и #коронавирус. Отчаянная борьба с ним в разных странах, сопровождающаяся массовыми карантинами, парализовала морской и воздушный транспорт, а также нанесла сокрушительный удар по деловой активности в других отраслях. Что обвалило глобальный спрос на энергоресурсы. Но именно выход России из сделки ОПЕК+ породил настоящий хаос на рынке: его участники убедились, что сдерживать падение цен будет некому.

Говорят, что инициатором такого шага был глава «Роснефти» Игорь #Сечин, по мнению которого, #Россия теряла свою долю на рынке, уступая её американским сланцевикам. Впрочем, окончательное решение принял именно Владимир #Путин. «Россию устраивают текущие цены на нефть, а накопленные резервы позволят исполнить бюджетные и социальные обязательства даже при ухудшении ситуации», заявил он в начале марта на совещании с отечественными нефтяниками. Возразить ему никто не решился.

Теперь со всей остротой стал вопрос, как исправлять ситуацию. Инициатива здесь перешла к США. С подачи Вашингтона возник формат «Большой ОПЕК+», к участию в котором Белому дому удалось привлечь также Мексику, Норвегию, Канаду и некоторых других прежде независимых экспортёров. Первая встреча этого конгломерата запланирована уже на сегодня. И России там отведена роль второго плана.

Предполагается, что получится обсудить новую сделку по сокращению добычи нефти. Скепсиса у экспертов здесь много, хотя и луч надежды есть. По сути, участники встречи поставлены перед выбором: либо сокращение добычи нефти основными производителями произойдёт рыночным способом, с наибольшим уроном для тех компаний и стран, где себестоимость добычи высока, либо же всё пойдёт управляемо, благодаря координации в рамках нового соглашения. При этом сокращать придётся уже очень много, от 8 до 10 млн баррелей в сутки в качестве только первоочередного шага. Ибо прогнозы гласят, что спад потребления нефти в текущем году будет порядка 25 млн баррелей в день.

По сведениям источника, близкого к переговорам, #Россия будет вынуждена сократить добычу на 1,6 млн баррелей в день. Это примерно шестая часть среднесуточной добычи за последние полгода. И такой норматив в российском Минэнерго называют хорошим раскладом.

Подумать только, что в марте шла речь о сокращении всего лишь 1,5 млн баррелей в день, из которых на Россию приходилось менее 0,5 млн баррелей в день! Теперь же и 1,6 млн баррелей придётся выторговывать, причём из довольно слабой переговорной позиции. «Россия в 2020 году из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, это станет серьёзным ударом по бюджету», – заявил российский премьер Михаил Мишустин в среду вечером.

В общем, такой поворот оверштаг всего за месяц – это почётная капитуляция или полный слив? Либо просто очередной «хитрый план», чтобы усадить за стол переговоров и США с партнёрами?