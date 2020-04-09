Врачи попросили не разделять стационары для коронавируса и пневмонии в Москве

09.04.2020, 9:16, Новости дня

Врачи московских клиник, которые входят в клинический комитет по борьбе с коронавирусом, предложили не разделять стационары для лечения коронавируса и пневмонии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Члены клинического комитета выступили с первой инициативой – отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. При этом заболевание легких бактериальной природы продолжат лечить в центрах пневмонии», – сообщили ТАСС в штабе.

Там пояснили, что в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом.

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в первую очередь надо оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов.

«Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», – сказал Проценко.

Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то он госпитализируется в стационар и ведется как больной с COVID-инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено больше 1 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа.