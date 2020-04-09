Определен вероятный пик пандемии коронавируса

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09.04.2020, 9:16, Новости дня

Четыре из семи известных коронавирусов человека вызывают сезонные эпидемии аналогично гриппу, заявили ученые из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета в США.

По мнению авторов исследования, тот факт, что большинство случаев заболевания фиксируется в зимние месяцы, может указывать на время вероятного пика пандемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте MedicalXpress.

Ученые в 2010 году начали отслеживать распространение четырех коронавирусов человека (OC43, 229E, HKU1 и NL63), которые при заражении вызывают легкие симптомы. В данный момент они отслеживают и распространение нового коронавируса.

Большинство случаев коронавируса зафиксировано в период с декабря по апрель-май, при этом пик наблюдался в январе-феврале. Лишь 2,5% случаев приходятся на интервал с июня по сентябрь.

Сезонные коронавирусы связаны с SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, однако пока точно не известно, будет ли новый коронавирус вести себя подобным образом, отмечается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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