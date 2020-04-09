Няня в семье недавно ставшего отцом Бориса Грачевского заболела коронавирусом

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09.04.2020, 9:09, Разное

Семья Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской осталась без няни — она заболела коронавирусом. Для ухода за недавно родившимся сыном Филиппом теперь нужна новая помощница.
Расстроенный папа пояснил о том, что для своей молодой жены он заранее искал опытного специалиста. Для 35-летней супруги создателя «Ералаша» это первый долгожданный ребенок. Малыш родился настоящим богатырем, не добрав в весе всего лишь 170 г до 4 кг. У Грачевского – это второй сын и четвертый ребенок. Убежденный оптимист, он считает, что любые трудности преодолимы, если верить в лучшее.

Режиссер сообщил, из-за коронавируса он не присутствовал на родах и не подержал ребенка на руках в его первые минуты после рождения. Но затем все-таки признался, что боялся этого процесса и, скорее всего, не сумел бы преодолеть свой страх. Борис Грачевский пожаловался на постоянные слезы жены, но такое состояние иногда бывает у женщин в послеродовом периоде. Любовь и поддержка супруга помогут справиться и с этими трудностями.



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