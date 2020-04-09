 

В Австралии создали подавляющий коронавирус за два дня препарат

09.04.2020, 9:09, Разное

Специалисты из Австралии установили, что антипаразитарное средство ивермектин имеет противовирусное действие. Данный препарат за два дня подавляет в клеточных структурах размножение SARS-CoV-2.
Как информирует издание Antiviral Research, эксперты проверили эффективность лекарства при воздействии на клетки, зараженные коронавирусом. Исследование показало, что доза данного средства снижает за сутки число вирусной РНК на 93%, а за 48 часов – больше, чем на 99%.

По мнению специалистов, с помощью антипаразитарного препарата можно снизить давление SARS-CoV-2 на организм. Кроме того, лекарство поможет избежать различных осложнений при инфицировании и ограничить передачу вируса среди людей.



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