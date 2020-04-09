Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Москве

09.04.2020, 9:08, Новости дня

Взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже мог стать причиной пожара в четырехэтажном частном доме престарелых на западе Москвы, сообщили в правоохранительных органах столицы.

«По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. Что именно привело к взрыву, выясняется. Среди версий – нарушение технологического процесса и несоблюдение правил безопасности при попытке устранить неисправность», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо.

Еще 16 человек пострадали.