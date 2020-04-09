Роскачество назвало варианты онлайн-заработка из дома

09.04.2020, 9:08, Новости дня

Роскачество проанализировало фрилансовые услуги, которые дают возможности онлайн-заработка в условиях работы из дома, говорится в сообщении организации.

«Развитие интернета определяет профессии будущего, поэтому сегодня «люди онлайна» – блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и web-дизайнеры – не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать, некоторые – даже больше, чем до начала кризиса», – передает РИА «Новости» слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

По его мнению, период самоизоляции можно рассматривать как время возможностей, наиболее актуальная из которых – научиться использовать современные технологии, возможно, на этом зарабатывать.

В частности, можно обучится навыкам таргетолога.

«Таргетолог может брать за свои услуги от 5 тыс. рублей в месяц за базовый таргет и до 300 тыс. рублей за сложные проекты с большими бюджетами. Некоторым удается вести пять-шесть клиентов», – отмечает Роскачество.

Еще одна профессия – SMM-специалист, занимающийся продвижением компании, ее бренда, товаров и услуг в соцсетях.

«Даже начинающий SMM-специалист может зарабатывать от 5 до 25 тыс. рублей в месяц. Для того, чтобы стать успешным SMM-щиком, вам понадобится умение грамотно и увлекательно писать, делать качественные фото, разбираться в рекламе», – советуют эксперты.

Роскачество напоминает и о востребованности профессии web-дизайнера, поскольку любой компании, нацеленной на онлайн-продажи, нужен как минимум интернет-cайт. За один одностраничный сайт, как правило, готовы заплатить от 5 до 15 тыс. рублей.

Кроме того, можно попробовать себя в работе копирайтера.

«Посты для блога в соцсети, статьи, длинные тексты – все это работа копирайтеров. Средняя цена за пост новичка – 300 рублей за страницу. Если вы умеете грамотно излагать свои мысли, быстро печатаете, способны на лету погружаться в различные темы – эта профессия может вам подойти», – считают в Роскачестве.

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