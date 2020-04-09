В Беларуси с коронавирусом госпитализированы 15 сотрудников “Росатома”, работавших на БелАЭС

09.04.2020, 9:07, Новости дня

У 15 граждан России, прибывших работать на АЭС в белорусский Островец, подтвержден коронавирус, пишет TUT.BY. Как сообщает издание со ссылкой на главное управление здравоохранения облисполкома, проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты первого уровня. В настоящий момент инфицированные россияне находятся в стационаре Сморгони, это подтвердил главный государственный санитарный врач Островецкого района Йонас Таль.

Когда именно приехали в Беларусь госпитализированные с COVID-19 россияне, точно неизвестно – предположительно, это случилось в последних числах марта. Министр здравоохранения страны Владимир Караник отметил, что все иностранцы, которые приезжают на БелАЭС, проходят лабораторное тестирование. По словам Караника, россияне не участвовали в пуске и наладке, они были на 14-дневном карантине.

Работник Островецкой АЭС Дмитрий рассказал TUT.BY, что зараженные коронавирусной инфекцией россияне жили в общежитии, большинство госпитализированных возможных контактов первого уровня – тоже. “Людей забирали прямо из дома на автобусах, всего больше 100 человек”, – добавил мужчина.

Совместно с МЧС здесь провели дезинфекцию здания.

Работник АЭС Дмитрий рассказал также, что все на объекте работают в масках, а на входе измеряют температуру. Тех, у кого она повышена, “отправляют домой”, но таких случаев были единицы, говорит мужчина. По его словам, эти дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавируса ввели на объекте около двух недель назад.

Накануне стало известно, что Беларусь попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

“Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества. Общий объем этой помощи еще не определен, но он может быть около 60 миллионов евро”, – сказал Боррель.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране “нет катастрофы” по коронавирусу. Официально о карантине или режиме самоизоляции объявлено не было.

За минувшие сутки в Беларуси заразилось коронавирусом 205 человек, всего в республике, по официальной информации, 1066 человек с COVID-19, 13 – с летальным исходом.