Организаторы “Евровидения” предложили поклонникам спеть на шоу

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09.04.2020, 9:00, Новости дня

Организаторы международного песенного конкурса “Евровидения” предложили поклонникам стать участниками онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Желающие получат шанс оказаться в эфире онлайн-концерта, который состоится 16 мая.

Для этого им нужно снять на видео исполнение песни What’s Another Year победителя 1980 года, ирландского певца Джонни Логана.

“Мы собираем хор “Евровидения” из фанатов конкурса”, – говорится в объявлении.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Онлайн-концерт от организаторов международного песенного конкурса “Евровидение 2020” намечен на 16 мая. Он будет транслироваться на канале конкурса в YouTube.

Конкурс “Евровидение 2020” должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен. 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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