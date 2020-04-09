“Газпром” не достроит “Северный поток – 2” раньше 2021 года – оператор ГТС Украины

09.04.2020, 9:00, Новости дня

Россия не достроит газопровод “Северный поток – 2” раньше 2021 года. Такое мнение глава компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон выразил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 8 апреля.

“Уже сейчас очевидно, что “Газпром” не сможет закончить этот проект раньше 2021 года. К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП–2 и рассчитываем на поддержку и американских, и европейских партнеров, так как СП–2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы, повышая ее зависимость от поставок газа из РФ”, – сказал он.

По словам Макогона, Украина работает над альтернативными способами использования ГТС.

“Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG (сжиженный природный газ. – “ГОРДОН”) через Польшу и дальше в страны Восточный Европы. Также я вижу большой потенциал в развитии бизнеса по сезонному хранению газа в украинских ПХГ”, – объяснил глава компании-оператора.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток – 2”, проходящего по континентальному шельфу Дании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. В минфине США заявили, что санкции против “Турецкого потока” и “Северного потока – 2” вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик “Северного потока – 2” швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что санкции США против компаний, связанных с “Северным потоком – 2”, могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

11 февраля “Газпром” сделал презентацию, из которой следует, что трубопровод планируют запустить в этом году.