В США – 1922 погибших от коронавируса за день. По числу летальных случаев страна опередила Испанию

09.04.2020, 9:00, Новости дня

8 апреля в США от коронавирусной инфекции погибло 1922 человека – рекордное число с начала вспышки эпидемии, сообщил телеканал CNN.

Общее количество летальных случаев от коронавируса в стране увеличилось до 14 817.

В США зарегистрировано более 432 тыс. инфицированных коронавирусом – больше, чем в любой другой стране.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, США опередили Испанию и вышли на второе место в мире после Италии по количеству погибших от коронавируса.

Максимальное число инфицированных, как и прежде, приходится на штат Нью-Йорк: там заболело более 150 тыс. жителей, 6268 из них погибли, отметил CNN.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 329 тыс. выздоровели, 88 538 умерли.

Наибольшее число инфицированных и погибших от коронавируса зарегистрировано в США, Испании и Италии.