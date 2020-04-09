 

В США – 1922 погибших от коронавируса за день. По числу летальных случаев страна опередила Испанию

09.04.2020, 9:00, Новости дня

8 апреля в США от коронавирусной инфекции погибло 1922 человека – рекордное число с начала вспышки эпидемии, сообщил телеканал CNN. 

Общее количество летальных случаев от коронавируса в стране увеличилось до 14 817. 

В США зарегистрировано более 432 тыс. инфицированных коронавирусом – больше, чем в любой другой стране.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, США опередили Испанию и вышли на второе место в мире после Италии по количеству погибших от коронавируса. 

Максимальное число инфицированных, как и прежде, приходится на штат Нью-Йорк: там заболело более 150 тыс. жителей, 6268 из них погибли, отметил CNN. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 329 тыс. выздоровели, 88 538 умерли.

Наибольшее число инфицированных и погибших от коронавируса зарегистрировано в США, Испании и Италии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Зеленский подал в Раду законопроект о реформе СБУ

06.04 / Израиль ввел карантин на время празднования Песаха

21.02 / В мире: Остатки украинского флота способны сильно навредить России

24.03 / МВФ, Всемирный банк и ЕБРР заверили в готовности помогать Украине – Зеленский

20.02 / В Петербурге задержали главу оккультного движения

22.02 / Движение на Сокольнической линии столичного метро полностью восстановлено

08.02 / Зеленский рассмешил Папу Франциска

28.03 / Биолог оценила российский препарат от коронавируса

04.03 / Теннисистка Касаткина одержала победу на старте турнира в Лионе

05.02 / В Британии иностранка, потратившая £16 млн в супермаркете, проиграла дело о “необъяснимом богатстве”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска