13 стран, оказывающих финансовую помощь населению во время эпидемии

09.04.2020, 8:55, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса во всем мире люди оказались в непростой ситуации, так как их финансовые запасы истощились.

В ответ на сложившуюся ситуацию правительства некоторых стран решили смягчить экономический удар и помочь компаниям и населению пережить это непростое время. Ниже мы расскажем о том, какие меры экономической поддержки принимаются в разных странах мира.

Испания

Власти страны заявили о том, что работают над мерами, которые позволят выдавать населению деньги. Прежде всего, такие меры разрабатываются для населения с низкими доходами.

Пока нет четкого плана, указывающего на то, когда начнется такая помощь и как конкретно она будет работать.

Власти заявляют, что стремятся начать осуществлять подобные меры как можно скорее, так как ситуация кризисная, и она может длиться довольно долго.

Дания

В середине марта датское правительство объявило о том, что оно выдаст частным компаниям 75% зарплат рабочих за 13 недель. Компании могут получить эти деньги — $3 288 в месяц, если они не увольняют сотрудников.

Эта мера направлена на то, чтобы сотрудники компаний оставались дома во время эпидемии. Им не разрешено работать в течение трех месяцев.

Правительство выдаст также деньги на покрытие больничных листов, а также на такие расходы, как аренда помещения.

Страна может потратить до 13% ВВП на финансирование этого плана.

Нидерланды

Компании, которые потеряют по меньше мере 20% своих доходов, могут обратиться к правительству за финансовой помощью. Правительство должно покрыть расходы на зарплаты на следующие трех месяцев.

Компании могут обратиться за такой помощью, если не будут увольнять сотрудников в то время, пока правительство предоставляет такую помощь.

Великобритания

Правительство Великобритании выплатит до 80% зарплат рабочих. План покроет расходы на сумму около $3 000 в месяц. Компании могут использовать эти средства, заново нанимая сотрудников, которые были уволены.

Помимо этого, правительство выдает гранты малому бизнесу.

Франция

Франция готова выплатить самозанятым до $1 600.

Около 600 000 французских граждан могут получить деньги, если эпидемия помешала им работать или привело к сокращению бизнеса на 70%.

Помимо этого, правительство тратит $50 миллиардов на то, чтобы выплатить эти деньги бизнесу, чтобы компании не увольняли сотрудников.

Германия

Германия предлагает помощь небольшим работодателям или фрилансерам, а также 150 000 рабочим в Берлине, которые получат прямую финансовую помощь в течение нескольких дней.

Все 16 федеральных земель предлагают малому бизнесу и самозанятым финансовую помощь.

Италия

Италия выдаст около $650 самозанятым гражданам и сезонным рабочим.

В день, когда был открыт сайт, на котором можно было оставлять заявки на такую помощь, сайт не выдержал нагрузки и рухнул.

США

США направит американцам пакеты стимулирования в размере $1 200.

Многие американцы автоматически получат эти выплаты. Ожидается, что они поступят на счета в середине апреля.

Однако эту сумму получат далеко не все.

Бельгия

В Брюсселе самозанятым гражданам выплатят возмещения доходов за март и апрель.

В различных регионах Бельгии также выплачиваются различные выплаты. Брюссель компенсирует потерю доходов тем, кто является самозанятым или же вынужден прекратить работу как минимум на семь дней.

Южная Корея

Южная Корея покроет 70% и более зарплат сотрудников компаний.

Некоторые работодатели, самозанятые рабочие и рабочие на частичной ставке также могут обратиться за помощью.

Малайзия

Малайзия предлагает прямые финансовые выплаты работникам определенных отраслей, которые оказались наиболее уязвимыми перед эпидемией.

Водители такси и автобусов, туристические гиды, медицинские работники – все они получат выплаты от правительства Малайзии.

Ирландия

Ирландия ввела чрезвычайные выплаты для самозанятых граждан, а также для тех, кто потерял работу.

Выплаты составляют около $220 в неделю. Более 58 000 человек обратились за помощью в течение трех дней после объявления о применении такой меры.

Австралия

В Австралии более 6 миллионов человек с низким уровнем дохода получат выплаты в размере $750.