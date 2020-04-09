Магнитная стимуляция мозга поборола депрессию у 90% пациентов

09.04.2020, 8:55, Новости дня

Нейробиологи разработали новый метод лечения устойчивой к лекарствам депрессии, который показал невероятные результаты. Речь идёт об интенсивной магнитной стимуляции, нацеленной точно на нужную зону головного мозга.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании American Journal of Psychiatry.

Исследование показало, что у пациентов, страдающих депрессией, сверхактивна субгенуальная поясная извилина. В норме её держит под контролем дорсолатеральная префронтальная кора (ДПК), но при хронической депрессии она явно не справляется.

Идея лечения состоит в том, чтобы стимулировать ДПК магнитными полями через череп. Подобный метод борьбы с депрессией уже одобрен к применению в США, но эффективность его не слишком впечатляет. Только около половины пациентов испытывают улучшения непосредственно после лечения, и лишь около трети достигает устойчивой ремиссии.

Группа из Стэнфордского университета видоизменила этот протокол лечения, стремясь добиться лучших результатов.

Стандартный курс предполагает 600 магнитных импульсов за сеанс. Сеансы проводятся один раз в день в течение шести недель. Катушки прикладываются к голове пациента в том месте, где расположена ДПК. Небольшие индивидуальные различия между людьми в её положении не учитываются.

Новая терапия отличается от обычной по всем трём пунктам. Во-первых, за сеанс пациент получает втрое больше магнитных импульсов. Хотя такие дозы никогда раньше не применялись для борьбы с депрессией, они используются в лечении болезни Паркинсона и других неврологических расстройств. Поэтому предварительно такое воздействие можно считать безопасным.

Во-вторых, добровольцы получали 10 сеансов в день продолжительностью в 10 минут, с перерывами в 50 минут. Лечение продолжалось пять дней.

Наконец, магнитные импульсы нацеливались более точно. С помощью МРТ исследователи определяли местоположение конкретного участка ДПК, контролирующего субгенуальную поясную извилину, у каждого из пациентов, и именно туда направляли воздействие.

Экспериментальная терапия вернула Дейрдре Леман радость жизни.

Фото Steve Fisch.

В исследовании участвовал 21 пациент. Все они на момент начала испытаний находились в тяжёлой депрессии, против которой оказались бессильны медикаменты, электросудорожная терапия и обычное лечение магнитной стимуляцией. В частности, все добровольцы до начала исследования сообщали о суицидальных мыслях.

Результаты терапии превзошли все ожидания. 19 из 21 участника (то есть 90% всех пациентов) в ходе лечения избавились от симптомов депрессии, и все 21 – от мыслей о самоубийстве.

Тесты на когнитивные способности (внимание, мышление, память и так далее) не выявили никаких негативных эффектов терапии. Напротив, когнитивные способности пациентов улучшились (как, впрочем, обычно и бывает при выходе из депрессии). Единственным обнаруженным побочным эффектом было чувство усталости и некоторого дискомфорта во время эксперимента.

Через месяц после лечения 60% испытуемых всё ещё находились в нормальном эмоциональном состоянии. Это очень хороший результат для борьбы с депрессией, устойчивой к лекарствам. “Золотым стандартом” здесь является электросудорожная терапия, но она позволяет добиться ремиссии только в 48% случаев.

Специалисты продолжают наблюдать за пациентами, чтобы выяснить, насколько долгосрочным окажется эффект.

“Раньше я плакала из-за малейшего пустяка, – признаётся 60-летняя участница исследования Дейрдре Леман (Deirdre Lehman), которая с 16 лет борется с биполярным расстройством и до участия в эксперименте почти два года провела в тяжёлой депрессии. – Но теперь, когда случается что-то плохое, я просто не унываю и остаюсь спокойной. Я нахожусь в гораздо более стабильном состоянии и могу наслаждаться позитивными сторонами жизни благодаря энергии, позволяющей добиться цели”.

Однако открывать шампанское ещё не время. Выборка, состоящая из 21 человека, очень мала. А значит, удивительный результат всё ещё может оказаться случайным статистическим отклонением. Кроме того, исследование не было плацебо-контролируемым, так что хотя бы отчасти результат может объясняться высокой степенью самовнушения пациентов. Правда, если бы самовнушение помогало добиваться ремиссии в 60% случаев устойчивой к медикаментам депрессии, жизнь пациентов с этим расстройством была бы гораздо проще.

Авторы планируют протестировать свой метод на большой выборке добровольцев с использованием двойного слепого метода. Кроме того, они собираются проверить, поможет ли подобная стимуляция лицам с обсессивно-компульсивным расстройством, зависимостями и расстройствами аутистического спектра.

К слову, ранее “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) писали о том, как магнитная стимуляция мозга может избавить человека от симптомов шизофрении и страха высоты.

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Вести.Наука