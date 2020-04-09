Алексей Швед может сменить “Химки” на клуб НБА

09.04.2020, 8:55, Новости дня

Баскетболист "Химок" и сборной РФ Алексей Швед может покинуть подмосковный клуб. Российский защитник имеет варианты с продолжением карьеры в Европе или в НБА. Об этом сообщил агента игрока Обрад Фимич.

"К Алексею есть серьезный интерес трех топ-клубов Евролиги, способных удовлетворить его финансовые запросы, — признается "Известиям" Фимич. — Но, конечно, сначала мы выслушаем предложение "Химок", где он чувствует себя достаточно комфортно, став любимцем болельщиков".

"Также каждый год он сохраняет интерес со стороны клубов Национальной баскетбольной лиги. Не исключаю, что в случае досрочного завершения Евролиги и продолжения сезона в НБАШвед может пополнить один из клубов, претендующих на кубок Ларри О'Кинга".

Швед уже выступал в НБА на протяжении трех лет. С 2015 года он выступает в "Химках". По итогам нескольких туров Евролиги он признавался самым ценным игроком.