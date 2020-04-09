Названы симптомы, помогающие отличить пневмонию от бронхита

09.04.2020, 8:53, Разное

Бронхит и пневмония схожи по симптоматике, поскольку в обоих случаях происходит воспалительный процесс: в первом – в слизистых бронхов, во втором – в тканях легких. Однако существуют особенности, позволяющие распознать эти заболевания.

При бронхите наблюдается общее ухудшение самочувствия. На начальном этапе заболевание сопровождается сухим, раздражающим кашлем, который через день-два переходит в стадию с выделением мокрот. Не исключены боли в груди и затрудненное дыхание. Острый бронхит характеризуется повышенной температурой, при хроническом наблюдается побледнение кожи.

Температурный показатель повышается и при пневмонии, но он обычно выше и не падает при приеме жаропонижающих препаратов. Заболевание тоже сопровождается кашлем, но тяжесть в области груди выражена намного ярче, чем при бронхите. Пациент ощущает острую боль при вдохе, а при кашле с первого дня выделяется много мокроты. Кроме того, при пневмонии наблюдается общая слабость, учащенное дыхание, повышенное потоотделение.

Воспаление легких очень тяжело протекает у пожилых, детей и людей, имеющих хронические недуги или ославленный иммунитет. При наличии характерных симптомов рекомендуется безотлагательно обратиться к врачу.