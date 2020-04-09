 

Названы симптомы, помогающие отличить пневмонию от бронхита

09.04.2020, 8:53, Разное

Бронхит и пневмония схожи по симптоматике, поскольку в обоих случаях происходит воспалительный процесс: в первом – в слизистых бронхов, во втором – в тканях легких. Однако существуют особенности, позволяющие распознать эти заболевания.
При бронхите наблюдается общее ухудшение самочувствия. На начальном этапе заболевание сопровождается сухим, раздражающим кашлем, который через день-два переходит в стадию с выделением мокрот. Не исключены боли в груди и затрудненное дыхание. Острый бронхит характеризуется повышенной температурой, при хроническом наблюдается побледнение кожи.

Температурный показатель повышается и при пневмонии, но он обычно выше и не падает при приеме жаропонижающих препаратов. Заболевание тоже сопровождается кашлем, но тяжесть в области груди выражена намного ярче, чем при бронхите. Пациент ощущает острую боль при вдохе, а при кашле с первого дня выделяется много мокроты. Кроме того, при пневмонии наблюдается общая слабость, учащенное дыхание, повышенное потоотделение.

Воспаление легких очень тяжело протекает у пожилых, детей и людей, имеющих хронические недуги или ославленный иммунитет. При наличии характерных симптомов рекомендуется безотлагательно обратиться к врачу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Мнение: Уход от зависимости

25.02 / Обновленный Subaru WRX STI получит турбированный 400-сильный двигатель

13.02 / “Моя гениальная подруга”: онлайн-премьера второго сезона сериала-бестселлера на HELLO.RU

23.03 / Вместо бункера — в онлайн

30.03 / Стали известны результаты теста на коронавирус Игоря Николаева

10.03 / Иван Охлобыстин высказался о молодежи, заявив об изменении границ возрастов

07.02 / Глюкоза призналась, что иногда задумывалась о разводе с Александром Чистяковым

12.03 / Сервис Mail.ru проверит безопасность ссылок в письмах

25.03 / The Nation Interest: Боевой танк Т-95 мог стать «кошмаром» для НАТО

21.03 / Эксперт объяснил, как бороться с шумными соседями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска