Найден способ разблокировки смартфона с маской на лице через Face ID

09.04.2020, 8:53, Разное

В период карантина коронавируса многие пользователи смартфонов с опцией разблокировки по лицу испытали проблему: камера не устанавливает человека, если тот носит маску. Но имеется способ исправить это при помощи Face ID.

В iPhone в целях сканирования лица камера Face ID рассматривает глаза, нос, форму лица и прочее. Медицинская маска, которую сейчас носят люди при коронавирусе, обязана покрывать больше половины лица, поэтому мобильный аппарат не может установить владельца через камеру. В связи с этим люди вводят пароль вручную.

Специалисты 9to5mac решили данный баг, перенастроив Face ID. Для этого необходимо в настройках сбросить Face ID, далее нажать «Настройка Face ID» и выполнить сканирование лица в маске, сложив ее пополам, чтобы вторая половина лица являлась открытой. Конечный этап операции – осуществить два таких сканирования. Потом юзер должен проверить способность смартфона iPhone разблокировать гаджет, если маска закрывает лицо. При несрабатывании системы нужно провести повторное сканирование, нажав в настройках «Альтернативный внешний вид».

Прежде сообщалось, что новый девайс iPhone 12 Pro выйдет на рынок без перископной камеры. Инсайдеры уверены, данная оптика станет «конфликтовать» с механизмом Face ID. О причинах несовместимости ничего не известно на данный момент. Предполагается, что гаджет получит камеру на 64 Мп с цифровым зумом и мощную батарею на 4400 мАч.