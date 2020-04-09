 

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила о плохом самочувствии Бари Алибасова

09.04.2020, 8:53, Разное

Бари Алибасов жалуется на здоровье и соблюдает карантин, практически не выходя из дома. Об этом пояснила Юлия Вербицкая-Линник, адвокат жены продюсера «На-На» Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как пояснила правозащитник, супруги не виделись уже больше месяца, поскольку самоизолировались в разных апартаментах. Алибасов на данное время находится в своей квартире, расположенной в Мерзляковском переулке, а Федосеева-Шукшина – в доме на Бочкова, где она проживала с Василием Шукшиным.

Адвокат актрисы отметила, Бари Каримович и Лидия Николаевна, которым 72 и 81 год соответственно, входят в группу риска по коронавирусу, поэтому вынуждены соблюдать строгий карантин. Алибасов жалуется на проблемы со здоровьем и плохое самочувствие. Он не выходит из дома. Близкие продюсера беспокоятся, чтобы он серьезно не заболел.

По словам Вербицкой-Линник, звездная пара решает важный имущественный вопрос, а также требуются разъяснения от Алибасова, касательно одного документа. Федосеева-Шукшина отправила мужу по почте официальный запрос. Недоразумение, как отметила юрист, «может перейти в публичную плоскость», если продюсер будет молчать, информирует «КП».



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