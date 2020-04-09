Названы сроки поставки в войска «летающего радара» А-100

09.04.2020, 8:48, Новости дня

Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытания идут в соответствии с графиком», – сообщил источник РИА «Новости».

Самолет А-100 многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения, разрабатываемого в рамках ОКР «Премьер», создан на базе самолета Ил-76МД-90А кооперацией предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и другие объекты, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.