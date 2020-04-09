Роскачество дало советы по правильному хранению крупы

09.04.2020, 8:37, Новости дня

Эксперты Роскачества рекомендовали хранить муку и крупы в герметичных емкостях подальше от прямых солнечных лучей.

«Когда речь идет про обычную кухню, то достаточно стабильной комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности», – говорится в сообщении. Кроме того, на верхних полках шкафов температура воздуха выше, передает ТАСС.

Роскачество рекомендует хранить крупы в герметичных закрытых емкостях, (например, банки). При этом нельзя использовать полиэтиленовые пакеты, поскольку их с легкостью прогрызают вредители.

Эксперты отмечают, что крупы не должны иметь постороннего, не свойственного ей запаха – затхлого, плесневого, гнилостного, а также кисловатого или прогорклого привкуса, рассказали в организации.

«Если у вас очень большие запасы и вы переживаете, что они испортятся, то вы можете прогреть крупу, будь это просо, пшено, гречка, рис или другие крупы. Для этого распределите ее тонким слоем по противню и отправьте в духовку на 2-5 минут при температуре примерно 80 градусов», – рекомендует Роскачество.

Отправляя крупы на хранение, следует убедиться, что в шкафу не живут вредители из других круп или сухофрутов. Самые нестойкие в хранении – это пшено, геркулес и овсяные хлопья, так как в них содержится больше жиров, чем в других крупах, сообщили эксперты.

По данным Роскачества, овсяные хлопья и толокно хранятся в среднем 4 месяца, шлифованное пшено – 9, манная, кукурузная или овсяная крупа – 10, пшеничная крупа – 14, ячневая крупа – 15, дробленый рис – 16, гречневый продел, перловая крупа и шлифованный рис – 18, гречневая ядрица, шлифованный колотый горох – 20, шлифованный целый горох – 24.

Муку, по мнению Роскачества, лучше хранить в сухом прохладном месте – ее влажность может меняться в зависимости от влажности воздуха. Чем больше влажность, тем благоприятнее условия для размножения в муке различных микроорганизмов, в основном плесеней, – это приводит к быстрой порче.

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