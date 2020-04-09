 

В РФ провели больше миллиона тестов на коронавирус

09.04.2020, 8:37, Новости дня

Больше 1 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что в РФ «проведено более 1 млн тестов на коронавирус», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным.

До этого сообщалось, что за сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых вирус-положительных человек. Общее число – 8 тыс. 672 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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