Вирус добрался до главного нефтегазового региона России

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09.04.2020, 8:35, Разное

Салехард — столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Фото: Атле Столесен

В заполярном Ямало-Ненецком округе зарегистрировано два первых случая коронавируса

By  Atle Staalesen  апреля 03, 2020

Вирус долгое время обходил стороной регион, омываемый холодными водами Карского моря. Но это не могло продолжаться долго, и 2 апреля губернатор Дмитрий Артюхов подтвердил два первых случая заболевания на Ямале.

Ямало-Ненецкий автономный округ — один из богатейших регионов России

Это уже 76-й из 85 субъектов Российской Федерации, где есть подтвержденные случаи заболевания.

Оба случая зарегистрированы в поселке недалеко от нефтедобывающего города Надыма. В поселке введен карантин, и полицейские контролируют въезд и выезд из него, говорится в заявлении губернатора Артюхова.

С симптомами ОРВИ госпитализированы еще четыре жителя того же поселка, подтвердил представитель окружного департамента здравоохранения.

Органы здравоохранения региона считают, что распространение вируса все еще можно обуздать.

«Мы имеем все возможности работать на месте, контролировать ситуацию и не допустить распространение», — заявила главный санитарный врач округа Людмила Нечепуренко.

Ямало-Ненецкий автономный округ — основной нефтегазодобывающий регион России. В 2018 году здесь было добыто более 601 млрд кубометров природного газа — на 7,4% больше, чем в 2017 году. На регион приходится около 80% общего объема добычи газа в стране.

Здесь также добываются значительные объемы нефти. По данным правительства округа, в 2018 году добыча нефти превысила 32 миллионов тонн, а добыча конденсата составила 21,3 миллионов тонн.

Этот заполярный регион является одной из основных площадок для инвестиций ведущих нефтегазовых компаний страны. И «Газпром», и «Новатэк» вкладывают крупные суммы в разработку запасов на Ямале и Гыданском полуострове.

Население Ямало-Ненецкого округа составляет около 540 тысяч человек.



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