Уникальный случай, когда НЛО разбился вместе с похищенным человеком на борту

09.04.2020, 8:33, Разное

В архивах уфологов можно найти несколько инцидентов, когда корабли инопланетян терпели крушение и среди обломков видели странные тела погибших, а иногда и живых членов экипажа.

Также существует огромное количество историй о том, как инопланетяне похищали людей и на борту своих кораблей подвергали похищенных странным болезненным медицинским процедурам.

А может ли быть такое, что корабль инопланетян потерпит крушение в тот момент, когда на его борту будет находиться похищенный человек? Может! Хотя происходит такое еще реже, чем "обычные" аварии с кораблями пришельцев. В истории уфологии известен лишь один такой случай.

Это был спокойный летний вечер 1971 года, когда жительница штата Калифорния Дэбби Клейтон готовилась ко сну. Ее дом находился неподалеку от базы ВВС США Edwards Air Force, поэтому Дэбби уже привыкла к тому, что по небу регулярно с шумом пролетают военные самолеты (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Однако страшный шум, который она услышала в тот вечер, был совсем другим и ни на что не похожим. Больше всего он был похож на раскатистый взрыв или на крайне громкий раскат грома. Дэбби осторожно вышла из дома и услышала как громко начали лаять окрестные собаки.

А потом она заметила в небе темный след от дыма, который извивался и падал вниз и в той же стороне вдалеке можно было увидеть что-то огненное, словно там большой пожар. Дэбби решила, что произошла авиакатастрофа, и она не хотела идти в ту сторону, понимая что может увидеть там обгоревшие тела людей. Но что-то странным образом тянуло Дэбби туда и она решила сходить и посмотреть что там такое.

Когда Дэбби подошла к указанному месту, она увидела, что трава на большой площади сгорела, а в центре этой обугленной земли лежал некий крупный объект, формой похожий на гриб. Он был сделан из тусклого серого металла, на котором были точки, мигающие зеленым светом.

Дэбби поразилась тому, что объект казался единым куском металла, без сварных соединений, вообще без каких-либо швов, даже без иллюминаторов и дверей. Однако этот металл был кое-где помят и разорван, видимо от сильного удара о землю.

Потом Дэбби увидела, что рядом с этим объектом на обожженной земле лежат человекоподобные тела. Они были тонкими, с сероватой кожей и маленького роста. И среди них Дэбби внезапно заметила тело человека. Это была женщина, на вид совершенно обычная, одетая в розовый комбинезон.

Женщина была жива, но сидела и смотрела вокруг с испуганным и ошеломленным видом, при этом не говоря ни слова. Дэбби хотела подойти к ней и помочь, но не успела. Вдруг раздался шум вертолетных винтов и в небе закружили военные вертолеты.

Одновременно со всех сторон появились солдаты, которые окружили участок обожженного поля, а Дэбби (и некоторым другим людям, которые подошли к месту аварии) сказали, чтобы они уходили отсюда или они столкнуться с неприятными последствиями.

Дэбби успела разглядеть, как военные накрыли грибообразный объект большим куском брезента и как вокруг тел гуманоидов столпилось сразу несколько человек, внимательно их рассматривая. Что они сделали с женщиной в комбинезоне, осталось для Дэбби неизвестным.

На следующее утро Дэбби с нетерпением читала местную газету, надеясь найти в ней упоминание о ночном инциденте, но там не было даже крошечной заметки об этом. Статей не появилось и в последующие дни и в ближайших округах тоже об этом нигде не публиковали.

Дэбби тщательно проверяла все выпуски новостей по телевизору, но и там ничего не сообщалось. Вскоре несколько человек, которые как и Дэбби видели разбившийся НЛО, стали публично возмущаться и требовать, чтобы руководство военной базы ответило им почему они скрывают это происшествие.

В ответ они получили то, что ничего необычного тут на самом деле не происходило, а то, что они видели, было просто военным транспортом, с которым случилась небольшая поломка. То есть как в популярном интернет-меме:

Все стало еще более странным, когда отыскалась жертва похищения пришельцев, которая и была той самой женщиной в розовом комбинезоне, которую видела Дэбби. Звали женщину Лоррейн Дворак Кардини и она помнила очень мало о том, как ее похищали инопланетяне, но хорошо запомнила момент, когда очнулась рядом с упавшим кораблем и не могла понять что происходит.

Лоррейн рассказала, что военные забрали ее с поля, усадили в военный грузовик и привезли куда-то, где некоторое время расспрашивали об инциденте. Лоррейн все еще плохо соображала и ощущала себя словно под действием наркотика или алкоголя, ее речь была невнятной, а глаза болели от яркого света.

Далее Лорейн снова усадили в транспорт и увезли куда-то в Сан-Франциско, что было достаточно далеко от ее дома, который находился в Лос-Анджелесе. Там Лоррен просто высадили и уехали. До дома она кое-как добралась сама.

Чуть позже Лоррейн стала искать специалиста, чтобы пройти регрессивный гипноз и все вспомнить. Этим специалистом оказался уфолог Альберт Росалез.

Под гинозом Лоррейн начала рассказывать, что однажды ночью она была похищена прямо из своего дома странными существами. Каким-то образом они пронесли ее через стены дома и подняли на своей корабль. Этот корабль в свою очередь куда-то полетел и потом Лоррейн переместили в огромный инопланетный материнский корабль.

Там эти существа переодели Лоррейн в розовый комбинезон. Лоррейн описывает существ как невысоких, тонких, полупрозрачных, а еще оказалось, что она видела их в детстве. Эти существа похищали Лоррейн с самых юных лет.

Они не делали Лорейн больно и в какой-то момент она даже научилась различать их и делить на мужчин и женщин, хотя с виду они все были одинаково бесполыми. У этих гуманоидов был лидер, который выглядел куда более похожим на человека, чем они. Он был женского пола и издалека его можно было принять за обычную женщину.

С Лоррейн гуманоиды и их лидер общались телепатически, а еще они что-то делали с ней, но она не могла вспомнить эти моменты даже под гипнозом. Потом ее снова посадили на небольшой корабль и тот полетел. чтобы отвезти Лоррейн в ее дом. Именно тогда их корабль по каким-то причинам потерпел крушение и упал рядом с военной базой Edwards Air Force.

"Я помню как стояла на месте аварии и была растеряна и дезориентирована. Я видела как военные пинали тела двух погибших пришельцев и я слышала в своей голове голос лидера, который говорил, что они не могут придти на помощь из страха быть обнаруженными. Я заплакала, когда заметила как военные плохо обращаются с мертвыми телами", – рассказывала Лоррейн.

Вся эта удивительная история известна лишь благодаря уфологу Росалезу, который подробно описал ее в своей книге.