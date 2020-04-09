Жуткая и печальная история Бланш Моннье, запертой в комнате на 25 лет

09.04.2020, 8:33, Разное

Бланш Моннье родилась в 1849 году в богатой и уважаемой французской семье со старинной родословной, в которой все были благородных кровей.

Бланш получила соответствующее аристократическое образование и когда подросла, стала настоящей "светской львицей", изумляя публику (особенно кавалеров) не только своими изысканными манерами, но и утонченной красотой.

Множество мужчин желали заполучить Бланш в жены, однако каждый раз крайне строгая мать Бланш отвергала выбор девушки, считая тех или иных женихов недостойными ее руки (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Бланш было 27 лет (в те времена в этом возрасте она уже считалась "старой девой"), когда она внезапно по настоящему влюбилась в мужчину, который работал адвокатом. Но и он не пришелся по душе ее матери, потому что был недостаточно богат.

Бланш стала настаивать на своем выборе и делала это так упрямо, что в сердце ее матери что-то сломалось и она решила пойти на крайние меры. Она заманила дочь на чердак, где находилась небольшая комната без окон для слуг, и заперла ее там.

Дверь комнаты была крепкой, как и ее стены. При всем желании Бланш не могла выбраться из нее и превратилась в узницу. Ее мать тем временем пояснила обо всем сестре и брату Бланш – Луизе и Марселю и велела им держать язык за зубами и говорить всем, что Бланш умерла. Так они и поступили, очень правдоподобно выражая скорбь.

Друзья Бланш и ее жених-адвокат, впрочем, не поверили в эту историю и пытались найти Бланш, думая, что ее увезли в другой дом. Но они ее не нашли, а через 10 лет жених Бланш неожиданно скончался. После этого о Бланш уже никто не вспоминал.

Проходил год за годом и прошло 25 лет. 23 мая 1901 года на адрес парижского генерального прокурора пришло странное письмо от анонима. В нем было написано следующее:

"Господин Генеральный прокурор: Я имею честь сообщить Вам об исключительно серьезном явлении. Я говорю о деве, которая заперта в доме мадам Моннье и находится в полуголодном состоянии, лежа на гнилой подстилке 25 лет в собственных нечистотах".

Бланш Монье в больнице

Чиновники скептически отнеслись к этому письму, но они вспомнили, что 25 лет назад странным образом пропала дочь мадам Моннье по имени Бланш, которая была известна своим веселым нравом и чарующей красотой. Считалось, что она умерла, однако никто не видел ее похорон.

А вдруг Бланш Моннье все эти годы находилась в своем доме? Чтобы прояснить этот момент, в дом Моннье была послана полиция. Дом встретил их запертой дверью и на стуки никто не отвечал, после чего полиция взломала дверь.

Когда они очутились в доме, то их тут же поразил душный зловонный запах, который шел, как быстро выяснилось, с чердака. Дверь в чердак тоже была закрыта и полиции пришлось выламывать и ее. Когда они ворвались в комнату и включили свет, то их глазам предстало жуткое зрелище:

Весь пол в небольшой комнате был покрыт засохшими кусками еды и экскрементами, а на таком же грязном матрасе лежало истощенное до костей человеческое тело. Это была голая женщина с длинными спутанными волосами, которые прикрывали ее наготу. Она была живой и смотрела на полицейских, не понимая, что происходит.

"Несчастная женщина лежала совершенно голая на матрасе из гнилой соломы. Все вокруг нее было покрыто толстой коркой из остатков еды, экскрементов, кусков мяса, овощей, рыбы и хлеба. Мы также увидели там раковины от устриц и множество насекомых, бегающих по кровати. Воздух был настолько непригодным для дыхания, что оказалось невозможным стоять там и продолжать расследование", – описывал ситуацию один из полицейских.

Позже полицейские завернули Бланш Моннье в одеяло и увезли ее в больницу. В доме Моннье тем временем обнаружилась мать Бланш, она все это время спокойно сидела в своей спальне. Ее сын Марсель был найден в комнате по соседству и тоже выглядел так, словно ничего не происходит.

Когда эта история появилась в газетах, вокруг дома Моннье стала собираться толпа местных жителей. Они кричали проклятия в адрес мадам Моннье и кидали камни в окна. Вскоре полиция арестовала мадам Моннье, которая в тюрьме заболела и умерла спустя 15 дней после ареста.

Марсель Моннье предстал перед судом, на котором уверял, что Бланш Моннье не была пленницей, а просто сошла с ума и поэтому ее держали в комнате на чердаке. Однако потом внезапно нашлись свидетели, который ранее неоднократно слышали, как Бланш Моннье кричала с чердака:

"Что я сделала для того, чтобы быть запертой? Я не заслуживаю этой ужасной пытки! Бог не должен существовать, если его существа страдают таким образом! Никто не придет мне на помощь!"

Марсель Моннье был осужден, но потом внезапно был оправдан, потому что его самого признали душевнобольным.

Что касается Бланш Моннье, то проведя в больнице много времени, она набрала вес, но так и не оправилась от душевного потрясения. У нее диагностировали нервную анорексию, шизофрению и даже копрофилию (поедание экскрементов). Вскоре она была госпитализирована в психиатрическую больницу в Блуа, где умерла в 1913 году при неясных обстоятельствах.

Многое в этой истории осталось невыясненным: почему те, кто слышали крики Бланш с чердака, не донесли об этом в полицию? Кто написал письмо прокурору? Был ли Марсель Моннье психбольным изначально или стал таким после 25 лет в одном доме с запертой сестрой?