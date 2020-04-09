«Синьхуа»: Экспорт российского вооружения прорвался на Восток

09.04.2020, 8:32, Разное

6 апреля 2020

Фото: yandex.ru

В условиях санкций, наложенных США и другими западными странами, РФ постоянно корректирует свой экспорт, расширяя свою долю на зарубежном рынке при помощи новейшего и уже состоящего на вооружении оружия. Согласно докладу Министерства обороны РФ по итогам 2019 года, основными импортерами российского вооружения были страны Ближнего Востока, причем, Египет, Иран и Ирак стали новыми покупателями, а Турция и Индия продолжили сотрудничество в этой сфере. Об этом сегодня, 6 апреля, пишет китайское информагентство «Синьхуа».

Недавно Министерство обороны РФ опубликовало доклад об экспорте вооружения за 2019 год, из которого следует, что общий объем экспорта военной продукции превысил 15,2 млрд долларов. Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что РФ сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств-основных экспортеров продукции военного назначения. По словам аналитиков, демонстрация успехов в продаже оружия будет способствовать увеличению уверенности в российской военной промышленности, станет катализатором экономического роста, а также покажет внешнему миру Россию как сильную в военном плане страну, отмечает автор статьи Ван Вэньцзянь.

Анализируя доклад военного ведомства, он указывает, что в 2019 году около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства. И приводит слова Фомина о том, что такие успехи соответствуют ожиданиям, а продажа вооружения стала основной отраслью, обеспечивающей развитие экономики и увеличивающей совокупную мощь государства.

«Из публикаций в зарубежных СМИ можно увидеть, что по объемам продажи вооружения с 2015 по 2019 год РФ поднялась на второе место в мире, ей стала принадлежать одна пятая часть всей продукции военного назначения, поступающей на международный рынок, — говорится в публикации. — В условиях санкций Запада РФ стала расширять свою долю на зарубежном рынке при помощи некоторых образцов новейшего и состоящего на вооружении оружия, начала рассматривать мероприятия по последующему его обслуживанию с прицелом на возможность завладеть международным рынком вооружений и поставлять на продажу продукцию различных марок».

Наибольший спрос зафиксирован на оружие из РФ для ведения воздушного боя и осуществления противовоздушной обороны. Первое занимает 54% от всего экспорта, а второе — 30%. По мнению российской стороны, многие страны проявляют большой интерес к истребителям Су-35С и зенитно-ракетным системам С-400 («Триумф»). В будущем страна планирует повысить интенсивность продвижения ЗРК С-350 и новинки — С-500.

«Некоторые СМИ заявляют, что чрезмерная зависимость экспорта российского вооружения от двух перечисленных выше моделей может создать дисбаланс в военной промышленности страны. В связи с этим представитель компании Рособоронэкспорт Александр Михеев сообщил, что за последние годы США и другие западные страны неоднократно облагали санкциями российскую оборонную промышленность. Возникновение подобной ситуации — это результат корректировки стратегии экспорта российского вооружения», — пишет «Синьхуа».

Большую популярность на международном рынке вооружений приобретут основные боевые танки «Армата», баллистические ракеты «Искандер» и новые сторожевые корабли, считает автор издания.

В докладе говорится, что в 2019 году основными импортерами российского вооружения были страны Ближнего Востока. РФ поставляла системы ПВО «Панцирь» и С-300 в Сирию и Иран, подписала протокол о намерениях сотрудничества с Саудовской Аравией и Катаром, получила крупные заказы от Египта, Судана, Мали и Буркина-Фасо. В основном речь идет о наземном вооружении и военной технике, а также о некоторых противовоздушных комплексах российского производства.

«По словам зарубежных аналитиков, хорошее соотношение цены и качества российского вооружения отвечают требованиям вышеперечисленных стран. РФ поспешила воспользоваться ситуацией геополитического соперничества и вывела свою продукцию на лидирующее место», — сообщает Вэньцзянь.

Сотрудничество с Турцией и Индией имело также большое значение для экспорта российского вооружения в 2019 году, обращает внимание он. РФ воспользовалась намерением Индии осуществить крупномасштабную модернизацию и замену вооружения ВВС и ВМС. Москва стала активно рекламировать ЗРК С-400 и самолеты бортовой авиации для авианосцев, после чего подписала с Индией договор на 14 млрд долларов. В конце 2019 года РФ получила аванс, который ускорил процесс передачи вооружения индийской стороне. Речь шла о 18 истребителях Су-30МКИ, 20 обновленных самолетах МиГ-29, 450 танках Т-90, 600 с лишним тысячах автоматов и четырех фрегатах проекта 11356.

РФ продала Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 на сумму 2,5 млрд долларов, напоминает «Синьхуа». Стороны также начали консультации на тему сотрудничества в области истребителей. Несмотря на многие препятствия, РФ удалось достичь сотрудничества со страной, принадлежащей Североатлантическому альянсу. Таким образом, эта крупная сделка может считаться значимым прорывом в области дипломатических отношений.

«Египет, Ирак и Судан — новые покупатели российского вооружения, — добавляет китайское информагентство. — Президент РФ Владимир Путин говорил, что поставки в эти страны составляют небольшую долю от всего экспорта, они способствуют укреплению отношений в сфере обеспечения безопасности. В Юго-Восточной Азии РФ демонстрировала свое вооружение и военную технику, прибегая к „корабельной дипломатии“, а также участвуя в учениях и выставках».

РФ укрепляла сотрудничество в сфере подводных лодок и истребителей с Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. Это способствовало подписанию с Вьетнамом соглашения о сотрудничестве в области сторожевых кораблей и подводных лодок. По словам зарубежных аналитиков, охлаждение отношений между США и Филиппинами способствует закреплению РФ на рынке Юго-Восточной Азии, заключает Вэньцзянь.

EADaily уже сообщало, за рубежом принято считать, что одна из главных причин стабильного роста экспорта вооружения РФ вопреки зарубежным санкциям заключается в том, что руководство оборонно-промышленного комплекса страны и Минобороны «лично сражается за сбыт» оружия. Внимание Запада привлекло, как на XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) президент РФ Владимир Путин угощал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым и осмотрел вместе с ним кабину перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Зарубежные СМИ писали, что это способствовало началу сотрудничества по многим вопросам.

На Западе обсуждалось, что российский президент возил на машине высшее руководство Египта, показывая ему военный завод, в итоге это благоприятно сказалось на военном сотрудничестве двух стран. Министр обороны Сергей Шойгу во время форумов также продвигал российское вооружение и военную технику в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

«Подобное „представительство“ несомненно увеличит уверенность и мощь российского оружия на международном рынке», — подчеркивали за рубежом.