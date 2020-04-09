 

Из-за смерти пенсионерки после ограбления в Казани завели уголовное дело

09.04.2020, 8:30, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Казани, который подкараулил пенсионерку у подъезда жилого дома и отнял у нее тележку с продуктами, после чего она умерла, информирует следственное управление СК по Татарстану.

По информации управления МВД по Казани, 4 апреля в полицию обратилась 80-летняя женщина, на которую возле дома напал неизвестный и отобрал у нее сумку-тележку с продуктами и деньгами. 

Подозреваемым является 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Позже СМИ сообщили о смерти пенсионерки из-за стресса. 

«7 апреля пожилая женщина скончалась. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», – сообщается на сайте СК. 

Ведомство передало ранее возбужденное дело по статье «грабеж» для дальнейшего расследования. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что из-за режима изоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, в РФ участились случаи домашнего насилия над пожилыми людьми. 



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