 

“Смотрим – а там легких нет”: врач о работе с больными коронавирусом

09.04.2020, 8:30, Разное

Одной из таких историй поделилась кардиолог-реаниматолог Ирина Ильенко, которая работает в Филатовской больнице в Москве. Недавно ее перепрофилировали для борьбы с эпидемией коронавируса.

По словам Ильенко, каждый день врачам приходится работать по 12 часов. При этом необходимо надеть многоуровневую защиту, которая включает комбинезон, очки, респиратор и перчатки. Каждую смену выдается новый комплект “экипировки”. Самой примечательной деталью обмундирования являются подгузники – порой медики не успевают даже кушать и ходить в туалет.

В интервью “Правмиру” Ирина призналась, что уже половине пациентов в ее отделении подключили аппараты искусственной вентиляции легких. Всем тяжелобольным не менее 40 лет. По словам врача, людей в таком состоянии могут привозить в количестве около ста человек за сутки. При этом некоторые поступают уже подключенными к ИВЛ.

Реаниматолог отметила, что некоторые случаи шокируют даже самых опытных врачей. Так, недавно в Филатовскую больницу поступила больная коронавирусом COVID-19 женщина в возрасте 50-60 лет. Она жаловалась лишь на небольшие затруднения в дыхании.

“Везем ее на КТ, смотрим результаты томографии – а там легких нет! В труху! И теперь я понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим!”, – поделилась впечатлениями Ирина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Апр 2020 в 8:09 PDT



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