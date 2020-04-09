 

Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+

09.04.2020, 8:16, Новости дня

Цены на нефть утром в четверг растут в преддверии заседания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.54 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% – до 33,07 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,95% – до 25,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Надежды на соглашение о сокращении от 10 до 15 млн баррелей в сутки выросли после сообщений о том, что РФ готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса.

Сообщалось, что РФ может снизить добычу примерно на 1,6 млн баррелей в сутки.

«Мы ждем, затаив дыхание. Я думаю, что будет сделка, которая принесет немного радости в краткосрочной перспективе», – передает агентство Reuters слова руководителя отдела сырьевых исследований National Australia Bank Лахлана Саха.

Напомним, в четверг планируется провести заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.

При этом СМИ сообщали, что Белый дом планирует добиваться стабилизации цен на нефть угрозами ввести пошлины против РФ и Саудовской Аравии, а не ограничениями для американских компаний.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В «НПО машиностроения» оценили санкции США

12.02 / Уровень доверия Путину снизился почти в два раза за два года

24.02 / Суд арестовал основателя Vee Security Александра Литреева на два месяца

08.04 / Кадлоу: Белый дом хочет возобновить работу экономики США через 4-8 недель

16.03 / У жителя Екатеринбурга подтвержден коронавирус

17.02 / Сванидзе поддержал заявление судьи КС о «незаконно созданном» СССР

30.03 / Назван срок запуска в серию отечественных двигателей для «Ансата» и Ка-62

05.02 / Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

31.03 / Американцы не знают, чего ожидать — прогнозы Трампа по эпидемии меняются всё чаще

06.02 / Рост пассажирских авиаперевозок в 2019 году в мире замедлился до 4,2%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска