Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+

09.04.2020, 8:16, Новости дня

Цены на нефть утром в четверг растут в преддверии заседания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.54 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% – до 33,07 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,95% – до 25,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Надежды на соглашение о сокращении от 10 до 15 млн баррелей в сутки выросли после сообщений о том, что РФ готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса.

Сообщалось, что РФ может снизить добычу примерно на 1,6 млн баррелей в сутки.

«Мы ждем, затаив дыхание. Я думаю, что будет сделка, которая принесет немного радости в краткосрочной перспективе», – передает агентство Reuters слова руководителя отдела сырьевых исследований National Australia Bank Лахлана Саха.

Напомним, в четверг планируется провести заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.

При этом СМИ сообщали, что Белый дом планирует добиваться стабилизации цен на нефть угрозами ввести пошлины против РФ и Саудовской Аравии, а не ограничениями для американских компаний.