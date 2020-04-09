Представлен новый телевизор Huawei Smart Screen X65 с выдвижной камерой за $3,5 тысячи

09.04.2020, 8:09, Разное

Фирма из КНР Huawei презентовала новый смарт-телевизор Screen X65 с выдвижной камерой, «заряженной акустикой» и минимальными рамками. Данная техника также примечательна продвинутым «железом».

Huawei Smart Screen X65 получил от разработчиков дисплей OLED с 4K-разрешением, технологией MEMC для демонстрации плавной картинки и охватом 98% цветов NTSC. Работает телевизор на четырехъядерном процессоре Honghu 898 с поддержкой 6 Гб оперативной памяти и «графики» Mali-G51MP4. Объем собственной памяти составляет 128 Гб. Huawei Smart Screen X65 воспроизведен в корпусе из металла с толщиной 24,9 мм.

Одной из важных особенностей этого изобретения китайской компании является качественная акустическая система с 14 динамиками и технологией объемного звучания суммарной мощностью 75 Вт. Также телевизор обладает выдвижной камерой на 24 Мп с опцией искусственного интеллекта для распознавания жестов, широким углом обзора, а также внедренным датчиком окружающей среды для получения более естественных тонов на дисплее. Другие параметры: функция многопользовательского видеочата для прямых конференций, «операционка» HarmonyOS, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet.

В продаже модель появится 26 апреля по цене 3537 американских долларов.