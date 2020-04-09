Украина приготовилась к остановке транзита российского газа

09.04.2020, 7:53, Новости дня

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.

«Уже сейчас очевидно, что Газпром не сможет закончить «Северный поток –2» раньше 2021 года. К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП-2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнеров, так как СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы повышая ее зависимость от поставок газа из России», – передает Страна.UA слова Макогона.

«Параллельно мы работаем над развитием альтернативных способов использования нашей ГТС. Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG через Польшу и дальше в страны Восточный Европы. Также я вижу большой потенциал в развитии бизнеса по сезонному хранению газа в украинских ПХГ», – добавил он.

Напомним, в марте российский лидер Владимир Путин заявил, что власти США хотят обеспечить существование Украины за счет России. По его словам, именно этим желанием объясняются действия Соединенных Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток – 2».