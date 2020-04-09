 

Медик: Лучи солнца ухудшают иммунитет

09.04.2020, 7:53, Разное

У любителей загара имеется риск ухудшения собственного здоровья. В частности, у них заметно слабеет иммунитет. Так считает врач Георгий Сапего.
По словам специалиста, провоцирующие простуду вирусы находятся в различных клетках верхних дыхательных путей, включая области рядом с носом. Ультрафиолетовым облучателем не получится засветить все закоулки, поэтому опасная инфекция там остается. Если же посветить в нос ультрафиолетом при насморке, то дыхание улучшится. Данная методика не ликвидирует вирус, но подавит воспаление.

Ультрафиолет попадает в кожу лишь на долю миллиметра, но даже в таком случае он способен достигнуть иммунитета. В этом случае клетки организма слабеют, дезинформируются и начинают отправлять организму, как выразился врач, неправильные сигналы, в результате чего иммунитет неверно понимает эти оповещения и значительно снижается в уровне эффективности.

В ВОЗ ранее отметили, что под солнечным воздействием может увеличиться риск заболевания разными бактериальными и вирусными инфекциями. Кроме того, долгое пребывание на солнце провоцирует развитие онкологии кожи.



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