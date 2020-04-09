 

Зеленскому и Шмыгалю делали тест на коронавирус – Офис президента

09.04.2020, 7:46, Новости дня

Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля тестировали на коронавирусную инфекцию. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил “Украинской правде” в интервью, которое было опубликовано 9 апреля.

Он отметил, что это было после истории с народным депутатом из группы “Довіра” Сергеем Шаховым, у которого обнаружили COVID-19 после его появления в Верховной Раде одновременно с членами Кабинета Министров и главой государства.

“Все, кто с депутатом там пересекался, всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру. …И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов”, – сказал Тимошенко.

По его словам, на коронавирус первых лиц государства проверяли с помощью ПЦР-тестирования, “чтобы сразу понять, что делать”.

“Если бы у нас подтвердилось с кем-то – уже были бы другие меры безопасности карантина”, – подчеркнул замглавы Офиса президента.

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них почти 330 тыс. вылечились, а почти 89 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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