Малый бизнес заблокировал работу JP Morgan Chase

09.04.2020, 7:42, Новости дня

Американский банк JP Morgan Chase завалили заявками. Представители малого и среднего бизнеса подали 375 тысяч заявок в рамках государственной программы помощи. Речь идет о кредитах на выплату заработных плат. Такого количества обращений не получил ни один другой банк. Сотрудники просто не успевают обрабатывать такой объем обращений, хотя на это сейчас брошены все силы.

В связи с этим JP Morgan принял решение прекратить прием заявок на кредиты и любые другие услуги для малого бизнеса, если они не подпадают под госпрограмму.

Тем, кому нужно финансирование на какие-то другие цели, не относящиеся к зарплатам, предлагается искать другие варианты или обращаться к другим кредиторам. Вот так, в условиях нехватки рук, приходится отдавать клиента конкуренту.

Стоит добавить, что еще до объявления программ помощи был зафиксирован резкий всплеск кредитования, только со стороны более крупного корпоративного сектора.

Объем выдачи в прошлом месяце вырос на $400 миллиардов – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.