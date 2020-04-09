 

Airbus сокращает производство на фоне пандемии

09.04.2020, 7:42, Новости дня

Сбавить обороты на фоне коронавируса решилась компания Airbus. Она на треть сокращает выпуск пассажирских самолетов, в том числе своей самой популярной модели А320.

Эти меры, говорится в сообщении корпорации, отражают текущую ситуацию в отрасли и желание клиентов Airbus отложить поставки уже сделанных заказов.

В марте этого года корпорация поставила 36 самолетов против 55 месяцем ранее. При этом сейчас основной проблемой "Эйрбас" стали не отказы от покупок, а закрытые границы и прерванное авиасообщение. По этой причине производитель физически не справляется с передачей воздушных судов и вынужден нанимать частные бизнес-джеты, чтобы доставить пилотов клиента до готового самолета.

"В I квартале 2020 года Airbus получила 290 заказов на коммерческие самолеты и поставила 122 самолета. В течение квартала было произведено еще 60 самолетов, что свидетельствует о солидных промышленных показателях, однако они остаются недоставленными из-за пандемии COVID-19", — говорится в сообщении, размещенном на сайте авиапроизводителя.



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