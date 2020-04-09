Ситуация накаляется: COVID-19 забирает новые жизни по всему миру

09.04.2020, 7:42, Новости дня

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к отметке в полтора миллиона человек. Больше трети из них — в США. По показателю смертности от COVID-19 Соединенные Штаты вышли на второе место в мире. Только за последние сутки коронавирус унес жизни почти 2 тысяч американцев. Опережает США по числу жертв только Италия. Среди 10 стран с наибольшим числом инфицированных европейские страны занимают больше половины списка.

За минувшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 938 человек. Это цифры сопоставимые с тем, что происходило в Италии и продолжает происходить в Испании. Ситуация осложняется тем, что премьер-министр страны находится в больнице, в палате интенсивной терапии, и британцев пугают вакуумом во власти.

Министр финансов Риши Сунак сообщил журналистам, что Борис Джонсон, которого срочно госпитализировали три дня назад, наконец стал чувствовать себя лучше.

"Состояние Бориса Джонсона улучшается. Я так же могу сказать, что он достаточно позитивно взаимодействует со врачебной командой, сидя в постели".

В отсутствие премьер-министра британское правительство приготовилось к тому, чтобы продлевать карантин. Новых инфицированных за сутки здесь выявлено чуть меньше, но перелом еще явно не наступил.

В Испании, где ситуация, вроде бы, начала улучшаться был зафиксирован четырехпроцентный скачок заболевших.

"Мы уже достигли пика заражения, и сейчас мы находимся на этапе замедления темпов распространения инфекции", — сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.

В Мадриде настаивают на том, что Евросоюз сейчас просто обязан действовать как единое целое, иначе его будущее под сомнением. Но единства нет. Министры финансов ЕС после многочасовых переговоров так и не смоги найти компромисс в вопросе о выделении 540 миллиардов евро для спасения еврозоны от экономического кризиса.

"Мы с президентом Республики глубоко убеждены, что наша общая ответственность сейчас заключается в достижении соглашения в течение следующих 24 часов. Провал недопустим", — сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Эта ситуация наводит на грустные мысли тех, кто стремился попасть в Евросоюз. Сербии в борьбе с коронавирусом уже помогает Россия. Турция также направила в Белград самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты.

"Сербия будет помнить, кто помогал, кто был рядом с нами. Сербия будет знать, как руководить своей внешней политикой в будущем. Кто пришел на помощь, когда это было для нас необходимо, когда умирали наши люди. Не все страны отвечали", — говорит министр обороны Сербии Александар Вулин.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын инфицирован коронавирусом.

"Мой первый ребенок заражен коронавирусом. Клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят".

Эмоциональность сербского лидера понять несложно. Ведущие политики сегодня оказались в той же ситуации, что и большинство людей, которые искренне переживают за своих близких.