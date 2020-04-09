Мнение: А вот Варламов, Собчак, Навальный и Яшин – они бы страну спасли! Жрите свой Крым, путинцы!

09.04.2020, 7:30, Разное

Это так прекрасно, что я уже не могу писать никак иначе – даже как-то почти нет злости – ну, что взять, в конце-концов, с дерьмо-дельцов, а? Интернет буквально заливает постами помоешных спасителей России о том, как в США помогают людям в кризис, как в Германии деньги раздаются даром, в Канаде – где угодно, а Путин тут лишь пообещал 12 000 рублей, ага.

Во-первых, у меня к ребятам плохие новости – надо тщательнее. Ведь на днях Дональд Трамп привазитировал Луну (обо всем этом по графику уже завтра на моем Ютуб-канале, не пропустите!) и теперь каждому ковбою дадут не только ранчно на Луне, а по, считай, Штату – будут у нас Соединенные Штаты Луны, ага. Где американские пенсионеры будут ездить на "Теслах" и бороздить бескрайние кратеры на яхтах. Правда, все это нихрена не дает ответа – почему в США так стремительно растет безработица?

Во-вторых, конечно, печатные станки работают на полную катушку, но, напоминаю – это наши ребята в Италии обеспечивают несчастным итальянским пенсионерам шанс выжить, а хваленое цеевропейское единство – куда-то пропало с радаров, как и НАТО, правда? И да, для дебилов, что мы типа отдаем последнее – вы просто дебилы, а я устал доказывать, что 2х2= 4. Доктор сказал в морг? Ок, в морг. Как в Нью-Йорке, где уже в братские могилы будут некоторых утрамбовывать. Э – Эффективность по нашему любимому Алексею Кудрину.

И, да, с чего начали. Товарищ Варламов очень радовался год назад за "Желтые жилеты" и хотел – как в Париже. Правда, что в Париже, что во всей Европе – где больше, где меньше – сейчас жопа с этим вирусом. Мне очень жаль, что мы не можем отправить товарища Варламова в Италию, а товарища Навального – в Нью-Йорк, поближе к дочке – чтобы они нам из первых рук сообщали – как там дела, правда?

И, что сказать в заключении. Когда я узнаю, что Варламов, Яшин, Навальный или уважаемая Ксения Анатольевна Собчак помогли хотя бы 100 000 детей, пенсионеров или просто другим людям, а не собирали с лохов донаты – на то, чтобы вкусно жрать и покупать к красивым сисечкам, и это я не про Ксению Анатольевну (хотя и ей можно) – красивое и дорогущее нижнее белье – тогда я прямо буду голосовать за этих высоких профессионалов в борьбе за мое и ваше счастливое будущее.

Счастья вам.