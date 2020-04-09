 

Стас Михайлов показал результат теста на антитела к коронавирусу и призвал поклонников не шутить со своим здоровьем

09.04.2020, 7:30, Разное

Популярный отечественный музыкант Стас Михайлов ранее перенес двустороннее воспаление легких и призвал других людей думать о своих близких в тяжелое время. Соответственный пост он обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram, показав результат теста на антитела к коронавирусу.
Стас Михайлов высказал слова благодарности медикам на оказанную помощь и отметил, что ему повезло пребывать на территории РФ в период заболевания, потому как отечественные врачи подарили артисту шанс спасти собственную жизнь. Известный музыкант заявил также, что медицинские работники ныне находятся «на передовой», потому как люди ныне воюют сейчас против коронавируса, и у РФ имеется возможность выйти победителем из этого сражения.

Стас Михайлов попросил соотечественников хорошо подумать о родных и близких, так как любой из них может оказаться вероятным переносчиком болезни. Также популярный артист предупредил граждан, которые в любой момент могут столкнуться с пневмонией, при первых признаках идти в больницу и, в частности, сделать компьютерную томографию легких.

По его мнению, пневмония очень страшна, она быстро развивается и появляется неизвестно откуда. Певец призвал соотечественников не впадать в панику, не заниматься самолечением, а обращаться к врачам, которые лечат людей с инфекцией, ожидая подтверждения результатов тестов на коронавирус.


Михайлов сделал тест на антитела к коронавирусу, и результат показал их наличие в его организме, что значит он уже переболел.



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