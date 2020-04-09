В Москве при пожаре в доме престарелых погибли четыре человека

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09.04.2020, 7:30, Разное

В доме престарелых под названием «Третий возраст» вечером 8 апреля произошел пожар. В результате 16 человек госпитализированы, а четверо погибли.
Возгорание, по предварительной информации, началось в подвале, а затем огонь перекинулся на первый этаж. Задымленным оказались все помещения. В момент пожара в здании находились 53 человека: 5 сотрудников и 48 постояльцев.

Возгорание в доме престарелых сотрудникам МЧС удалось ликвидировать, хотя подъезд к зданию им затрудняли электропровода. При пожаре пострадали 16 человек, им потребовалась медицинская помощь. Сообщается о четырех погибших, среди которых работники пансионата и их подопечные.

Постояльцев дома, как только началось задымление здания «Третьего возраста», перевели в соседний корпус учреждения. Позже 28 человек оказались в социально-реабилитационном центре департамента социальной защиты Москвы.

«Третий возраст» относится к дорогим учреждениям для пожилых людей. Суточная плата за человека в таких домах престарелых составляет около 1600 рублей.



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