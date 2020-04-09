 

СТРАНА – украинцы проявляют чудеса смекалки для обхода карантина

09.04.2020, 7:19, Новости дня

Чтобы как-то обойти жёсткие карантинные правила, украинцы проявляют чудеса смекалки. Как пишет «СТРАНА», так, в Днепровской области молодой человек пошёл в магазин с курицей на поводке. Скорее всего, таким образом парень хотел обезопасить себя от возможного интереса полиции.


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Украинцы проявляют чудеса смекалки, чтобы как-то обойти жёсткие карантинные правила. Как пишет «СТРАНА», в Киеве, например, начали сдавать собак в аренду для прогулок, а вот в Днепровской области пошли ещё дальше. Там молодой человек пошёл в магазин с курицей на поводке.

Забавный случай произошёл в посёлке Слобожанское. Посетители супермаркета стали свидетелями необычной сцены: молодой человек в маске и перчатках выгуливал на поводке рыжую курицу. Птичью прогулку успели снять на видео и начали активно распространять по соцсетям.

Скорее всего, таким образом парень хотел обезопасить себя от возможного интереса полиции по поводу соблюдения карантинного режима. Однако власти разрешили гулять на улицах только с собаками, и куриц, кошек и аквариумных рыбок в разрешённом списке нет.



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