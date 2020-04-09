Российские военврачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо

09.04.2020, 7:16, Новости дня

Десять человек с положительным результатом теста на коронавирус проходят лечение в полевом госпитале в итальянском Бергамо, где работают российские военные специалисты, сообщили в Минобороны России.

«В настоящее время в госпитале 10 больных коронавирусной инфекцией, и больные продолжают поступать. Первых четырех больных приняли российские специалисты и продолжают их лечение», – передает ТАСС сообщили в Минобороны.

Там добавили, что прием и лечение проводятся совместно с итальянскими врачами.

«В состав интернациональных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры», – рассказали в военном ведомстве, подчеркнув, что в каждой бригаде есть переводчики.

В работе госпиталя с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые принимают заболевших во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения пациентов с легкой формой и средней степенью тяжести заболевания.

Всего в лечении больных в полевом госпитале задействованы 32 российских военных медика.

«Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов», – добавили в военном ведомстве.

В понедельник военные медики из РФ приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо.

Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.