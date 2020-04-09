Трамп пообещал победить «заразу» коронавируса «в ближайшее время»

09.04.2020, 6:55, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил религиозным лидерам, что страну ожидает «потрясающий год», и что США победят коронавирус «в ближайшее время».

«У нас впереди потрясающий год. Мы победим эту заразу. Мы победим этот вирус и победим его в ближайшее время, – заявил Трамп во время неофициальной телефонной конференции с религиозными лидерами. – Мы вернем нашу страну».

«Впереди у нас очень-очень мощный год, потому что вы знаете, что нас ждет, – продолжил Трамп. – Нам нужно это сделать. Верующим нужно это сделать. Мы должны одержать победу. Так что я просто хочу поблагодарить каждого из вас. Я всегда здесь».

Беседа Трампа с религиозными лидерами состоялась накануне Пасхи и Песаха.

В конференц-звонке также участвовал вице-президент Майк Пенс, который поблагодарил религиозных лидеров за их усилия по поощрению социального дистанцирования, даже если это означает, что прихожане не могут собираться в религиозных зданиях.

«Президент говорит, что мы победим коронавирус и вернемся как никогда сильными. Именно вера американского народа заложила основу для этого великого возвращения», – сказал Пенс.

После коротких выступлений Трампа и Пенса три религиозных лидера рассказали о том, какую помощь оказывают их организации на фоне пандемии.

Трамп похвалил одного из этих лидеров, евангелического лидера Франклина Грэма, за создание полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка его организацией «Кошелек самаритянина» (Samaritan Purse).

Ранее Грэм заявлял, что причиной COVID-19 является грех и то, что человечество «отвернулось от Бога». В ходе беседы в среду он поблагодарил Трампа и Пенса за их работу по преодолению кризиса.

«Господин президент, мы хотим поблагодарить Вас и вице-президента за Ваше руководство, – сказал Грэм. – Наша страна была бы в беде, если бы вы не были президентом. Я содрогаюсь от мысли о том, в какой ситуации мы могли бы оказаться».

Тем временем бывший президент Барак Обама предупредил, что, несмотря на первые признаки эффективности мер по социальному дистанцированию, их отмена до введения хорошо отлаженного тестирования и мониторинга может свести на нет достигнутый прогресс.

«Социальное дистанцирование сплющивает кривую и ослабляет давление на наших героических медиков, – написал Обама в Твиттере в среду. – Но отойти от действующей политики можно будет только после того, как ключевым моментом станет мощная система тестирования и мониторинга, которую нам еще предстоит внедрить в масштабах всей страны».