Брюс Уиллис побрил дочку Таллулу налысо для эротической фотосессии

09.04.2020, 6:53, Разное

Таллула Уиллис участвовала в смелой фотосессии. Ее отец Брюс Уиллис, ради эксклюзивных фотографий, побрил дочку налысо.

Дочка знаменитых актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур – Таллула Белль снималась в откровенной фотосессии, для которой она подстриглась практически под ноль. Фотографом стала старшая сестра модели Румер, а парикмахером оказался знаменитый отец девушек.

Таллула опубликовала в своем Instagram видео, как Брюс Уиллис бреет ее голову машинкой. При этом у девушки остались «перышки», как у хохлатого пингвина. Позировала модель перед фотографом топлес. Скорее всего, идея снимка без волос была в том, чтобы показать беззащитность его героини. Наверное, знаменитая семья, таким образом, находит себе занятие во время карантина, который они проводят вместе.

Напомним, Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты 13 лет, у них есть три дочери. После расставания экс-супруги обзавелись новой семьей, но остались хорошими друзьями.