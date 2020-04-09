 

Глава HONOR раскрыл дизайн флагмана 30 Pro

09.04.2020, 6:53, Разное

До дебюта смартфона HONOR 30 Pro осталось меньше недели, но в Сети уже появились рендеры, раскрывающие его дизайн и цветовую гамму, а также подтверждающие одну из главных характеристик. Рассекретил некоторые особенности грядущего флагмана руководитель компании Чжао Мин.

Рендеры подтвердили наличие в камере аппарата «перископного» объектива. Ожидается, что HONOR 30 Pro получит сенсор Sony IMX700 на 50 Мп с матрицей 1/1,28″. На изображениях можно увидеть кнопки регулировки громкости и включения, расположившиеся справа на корпусе с закругленными углами. Сверху на торце имеются полоски антенны.

Чжао Мин не уточнил технические особенности новинки, но инсайдерские утечки помогли составить впечатление о флагмане. Согласно сведениям, смартфон оснастят 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем на 2340×1080 точек с вмонтированным дактилоскопическим сканером. Аппаратной основой послужит чипсет Kirin 990, поддерживающий 5G-сети, в сочетании с не менее 8 Гб ОЗУ. Автономную работу гаджета обеспечит АКБ на 3900 мАч.

HONOR 30 Pro и его базовая модификация дебютируют 15 апреля. Ценники новинок производитель пока не озвучил.



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