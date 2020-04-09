Самолет с американцами вылетел из РФ в США

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09.04.2020, 6:30, Новости дня

Из Москвы вылетел организованный Госдепом спецрейс, который доставит американских граждан из РФ в США, сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Росс сообщила, что «специальный чартерный рейс покинул Москву». США выразили благодарность «всем, кто помог» их гражданам «вернуться домой в это сложное время».

Госдеп пожелал «всем пассажирам удачной дороги и счастливого, благополучного воссоединения с семьями и друзьями», передает РИА «Новости».

Напомним, в США второй день подряд фиксируется рекордное число жертв коронавируса за сутки. 7 апреля было более 1,7 тыс. жертв. 8 апреля этот показатель вырос до 1 тыс. 973 человек.



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