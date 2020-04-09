Праздновали возвращение друга из-за границы. В Житомирской ОГА рассказали о вспышке коронавируса в области

09.04.2020, 6:28, Новости дня

В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко во время брифинга 8 апреля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа, и сейчас мы имеем вспышку – восемь случаев в Малине”, – отметил Бунечко.

Всего, по его словам, за минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 13 случаев заражения COVID-19. Бунечко добавил, что количество выявленных случаев заболевания по сравнению с предыдущим днем увеличилось практически вдвое и теперь составляет 27 человек. В лабораторных центрах проверяется еще 22 подозрения заболевания коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 308 тыс. вылечились, а 83 424 умерли.