 

Врач из Испании, болеющая COVID-19: В Мадриде и Барселоне врачей не хватает – подключают даже докторов-пенсионеров и студентов медуниверситетов

09.04.2020, 6:28, Новости дня

Мадрид и Каталония, регионы Испании, которые более всего пострадали от эпидемии коронавируса, испытывают существенную нехватку медперсонала. Об этом в авторской программе главреда издания “ГОРДОН” Алеси Бацман по Skype рассказала врач украинского происхождения Людмила Князева, работающая в испанской провинции Валенсия.

“Врачей сейчас в нашем регионе достаточно. Но вот в Мадриде, Барселоне – не хватает, потому что большое количество больных, и, конечно, сейчас подключают всех врачей. Даже пенсионеров и студентов последних курсов медицинских университетов. Они как добровольцы идут на помощь. Приезжают также врачи из Кубы”, – сообщила Князева.

Именно сейчас, по ее словам, Испания переживает пик эпидемии.

Врач из Испании, болеющая COVID-19: Испанцы в шоке. Боятся коронавируса. Мы еще не знаем, какие будут осложнения после перенесенной инфекции. Читайте полную версию интервью

Испания находится на втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом – их более 146 тыс. Наивысший уровень инфицирования по-прежнему фиксируют в провинции Мадрид (42 450 больных) и в Каталонии (29 647). 

По данным на 8 апреля, скончалось 14 555 испанцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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