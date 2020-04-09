 

Во Львовской области умер еще один пациент с COVID-19

09.04.2020, 6:28, Новости дня

Во Львовской области умер второй пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, говорится 8 апреля на сайте Львовской ОГА.

Умершим оказался 50-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у него коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля.

Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью.

4 апреля во Львовской области умер первый пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 308 тыс. вылечились, а 83 424 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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