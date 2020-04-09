В Италии российские врачи приняли первых больных с коронавирусом

09.04.2020, 6:20, Новости дня

Российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами принимают больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

В составе интернациональных бригад находятся врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медсестры, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, в каждой бригаде работают российские переводчики. Они помогают общаться нашим врачам с итальянскими медиками и пациентами.

Сейчас в госпитале 10 заболевших коронавирусной инфекцией, и больные продолжают поступать.

Российские специалисты прибыли в Италию на помощь в конце марта. Самолеты доставили 100 военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.