Ростсельмаш увеличивает производство сельхозтехники

09.04.2020, 6:20, Новости дня

У российских производителей сельскохозяйственной техники при пандемии коронавируса растет объем заказов. В Ростове-на-Дону говорят об увеличении примерно на 20%. При этом предприятию приходится функционировать с сокращенным числом сотрудников. Сотни рабочих сидят дома в целях борьбы с инфекцией.

Чтобы попасть на завод, сотрудникам Ростсельмаша мало одного лишь пропуска и документов. Рабочий день начинается с температурного контроля.

Жизненные реалии дополняют регламент работы предприятия новыми правилами. На производстве теперь обязательны и каска, и маска. Слесари тракторного цеха не только защищают себя от опасного вируса, но и подают пример жителям Дона, поддержав мировой флешмоб фотографией с призывом остаться дома. Себе же этого позволить не могут. Ведь от их работы зависит, насколько щедрым будет урожай в нашей стране. Особенно сейчас, в разгар полевых работ.

В нынешних реалиях многим бизнесменам нелегко. У Ростсельмаша, напротив, заказов стало больше. Надеются, что российская сельхозтехника станет ещё более востребованной.

"Спрос на продукцию Ростсельмаша увеличился, поэтому чем мы больше работаем, тем больше зарабатываем", — говорит слесарь Николай Павликов.

"Работа и заказы увеличились где-то на 20%. Это чувствуется по объему выполненных работ и по объему завезенных комплектующих. Наш коллектив понимает всю ответственность", — говорит слесарь механосборочных работ Олег Протасов.

Работы больше, сотрудников меньше. До особого распоряжения главы региона часть коллектива отправили домой. На самоизоляцию предприятие отправило пожилых сотрудников — тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также тех, кому не с кем оставить детей. Дома сидят 700 человек. Но даже такого количества людей, которые сегодня остались в цехах, хватает для эффективной работы.

Как говорит руководство предприятия, домой отправили менее 10 процентов большого коллектива группы компаний. Почти 12 тысяч человек все еще трудятся. Ростсельмаш ведь в списке системообразующих предприятий. Здесь нацелены на результат, а потому форс-мажорные обстоятельства — не повод менять производственные планы. В цехах сейчас ждут новобранцев.

"Учитывая повышение плановое производственной программы на май и на летние месяцы, мы сейчас проводим набор персонала. В основном это, конечно, производственный персонал: электросварщики, токари, фрезеровщики. Мы готовы принять около 500 человек", — говорит директор по персоналу Денис Радионов.

Оставшиеся на производстве сотрудники обязаны соблюдать меры безопасности. Например, держать дистанцию, иногда это бывает непросто. Большое внимание сотрудники предприятия уделяют личной гигиене. Маски меняют каждые два часа, не расстаются с антисептиками. Помещения (от производственных до общепита) обрабатывают обеззараживающими растворами.

Машины, которые сейчас на конвейере, совсем скоро выйдут на поля нашей страны. Работы много, впереди уборочная. Чтобы все успеть, трудящимся нужно беречь здоровье. Поэтому к повышенным мерам безопасности и временным неудобствам здесь относятся с пониманием.