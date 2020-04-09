Мнение: Харрасмент в России – это нормально: мэр Южно-Курильска и его всем довольная заместительница

09.04.2020, 6:19, Разное

Вячеслав Власенко, мэр Южно-Курильска, не привык к прямым трансляциям, и, когда камеры уже были включены, сунул руку между ног своей заместительнице, Елизавете Андреевой. Девушка отреагировала игриво, словно ее гражданин (один из ее мужчин) просто проинспектировал личное пространство. Позже начал раздуваться шумный скандал – мол, харрасмент, хотя слово иностранное, для российских регионов малопонятное. Там на работе мужики и девушки развлекаются, и никто никого не обвиняет. Но Власенко заявил, что готов уйти в отставку в качестве наказания. Конечно, его никто не отпустил. “Что вы, Вячеслав Николаевич, в самом деле, работайте”.

Заседание, между прочим, проходило при всем правительстве Сахалинской области. Онлайн. Если бы в живом формате, такие щупания обычно бывают под столом. Кто в российских крупных компаниях и правительственных кругах не работал, тот не в курсе. Причем, женщины тоже могут схватить мужика между ног, особенно – если они начальницы. Инспекция и флирт такой. Поверьте опыту сотрудников, которые нарасхват, так сказать.

У Елизаветы есть муж и двое детей. Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко тоже женат. Ходят упорные слухи, жена приехала (она как раз уезжала на время) и закатила ему такой скандал, что он чуть было не оставил должность только по этой причине. Настроение испорчено надолго. И климат в доме.

Мэр Власенко позже извинился перед депутатами, которые выбрали его на пост и попросил их принести за него извинения местным жителям. Мэр также сказал, что его поведение “неприличное”, пообещал, что больше так не будет, сказал, что никакого романа между ним и его заместительницей нет. Может, и нет. А может, и есть. Но служебный роман в России, когда люди много работают, – это нормально. Развлекаются они так. Когда еще, если после работы совсем времени нет?!

Семьи из-за невинного флирта на работе никто пока что рушить не собирается. Карьеры тоже. Елизавета комментарии не дает. Это Рассея, господа и товарищи. У Вячеслава Николаевича тоже двое детей. И работает он хорошо. Глядя на видео с конференции, кажется, что прямо очень хорошо. Тепло ему на рабочем месте. Даже горячо иногда.

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